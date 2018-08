Aachen - 50 Jahre Anonyme Alkoholiker: „Keine hoffnungslosen Fälle“

Ein großes Fest zum 50. Geburtstag

Die Kontaktstelle der Anonymen Alkoholiker hat ihre Adresse an der Wespienstraße 21, 51062 Aachen. Unter der Telefonnummer 0241/19295 ist sie am besten erreichbar montags bis freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr, samstags von 15.30 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr. Zu den übrigen Zeiten ist stets ein Informationsband aktiviert.

Die Feier zum 50-jährigen Bestehen steht unter dem Motto „Unser Weg in die Freiheit“ und beginnt am Samstag, 8. September, ab 15 Uhr bei der KHG-Aachen an der Pontstraße 72. Ab 15 Uhr ist Einlass, um 16 Uhr das Eröffnungsmeeting mit: Geschichte der AA; Alkoholiker berichten über ihren Weg in die Trockenheit; Angehörige erzählen von ihren Erfahrungen; Wortmeldungen.

Um 18 Uhr ist Zeit für Gespräche bei Essen und Getränken, ab 20 Uhr für Musik und Tanz. Parallel findet von 18 bis 20 Uhr das Marathon-Meeting im Nebenraum statt, weiterhin werden in diesem Zeitraum auch Einzelgespräche angeboten. Hier haben gerade die die Möglichkeit, sich über AA zu informieren, die den ersten Schritt zu uns wagen wollen.