Aachen.

Es ist eines der mächtigsten noch erhaltenen Stadttore in Westeuropa: das Aachener Marschiertor. Aber über 700 Jahre Stadtgeschichte sind auch an ihm nicht spurlos vorüber gegangen. Wind, Regen, Belagerungen und Kriege haben dem Bauwerk zugesetzt, und so wurde es in diesem Jahr wieder einmal Zeit für einige Sanierungsarbeiten.