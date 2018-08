Aachen.

Bruno Valentim schnappt sich die Aluminiumtrittleiter, hievt sie über einen herumliegenden Boxsack, bringt sie in Position und klettert ein paar Stufen hinauf. „Ich brauche jetzt die 19!“, ruft er seinem Kollegen zu. Ralph Wuerzberg steht am Stellwerk, nickt einmal kurz und einer der Scheinwerfer im Theatersaal des Mörgens springt an – Vorbereitungen für die „Känguru-Chroniken“.