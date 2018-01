Aachen - 370 Schwimmer legen in 24 Stunden 3229 Kilometer zurück

Aachen.

Was mehr als zweimal stattfindet, so sagt man in Aachen, ist bereits Tradition. So gesehen gehört auch das 24-Stunden-Schwimmen in der Osthalle dazu, das am Wochenende zum dritten Mal veranstaltet wurde. Und geht es nach dem Zuspruch, den der noch junge Wettbewerb bisher erhält, dann hat er durchaus das Zeug, auch außerhalb der Kaiserstadt das Prädikat „Traditionsveranstaltung“ zu erhalten.