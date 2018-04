Aachen - 3600 Läufer beim B2Run-Firmenlauf: Das ist neuer Rekord

Aachen.

Die schweren, dunklen Wolken am Himmel verhießen nichts Gutes, aber die Läufer des diesjährigen Firmenlaufs B2Run kamen dennoch trockenen Fußes ins Ziel. Rund 3600 Läufer gingen an den Start, und das waren rund zwei Prozent mehr als im vergangenen Jahr – neuer Rekord. Bei gleichbleibender Zahl der Firmen haben sich die Teams also offensichtlich vergrößert.