32 neue Radbügel für Brand

Aachen-Brand. Im Herbst 2015 hatte sich die Projektwerkstatt Fahrradfreundliches Brand als bürgerschaftliche Initiative gegründet. Seitdem werden in der offenen Gruppe um den Sprecher Norbert Rath Vorschläge zur Verbesserung des Fahrradverkehrs für den Stadtbezirk Brand entwickelt.

Seit einem knappen Jahr wird nun das Ziel verfolgt, die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Stadtbezirk zu verbessern. Dazu wurden Standortvorschläge gesammelt, geprüft und bewertet. Die Brander Bezirksvertretung hat 4000 Euro aus bezirklichen Investitionsmitteln bereitgestellt, um die Vorschläge im öffentlichen Straßenraum zu realisieren.

Nun sind in diesem Rahmen dieser Aktion 32 neue Fahrradbügel in Brand aufgestellt worden – etwa an der Schwimmhalle Brand. „Die Projektgruppe legt ihren Schwerpunkt auf Brand, schaut sich aber auch andere Stadtteile an. E-Bikes und Pedelecs erschließen neue Nutzerkreise und erhöhen den Bedarf an geeigneten Abstellmöglichkeiten“, sagt Martina Zschau als Mitglied der Projektgruppe.

Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns bedankt sich für die bürgerschaftliche Initiative und verspricht: „Die Bezirksvertretung Brand wird die Arbeit der Projektgruppe gerne weiter unterstützen, auch wenn sich am Ende vielleicht nicht jeder Vorschlag realisieren lässt.“

Auch an der Gesamtschule Brand wurde die alte Fahrradab­stellanlage mit Unterstützung der Bezirksvertretung erneuert. Dort sind bislang 82 Fahrradbügel eingebaut, um die bisherigen, sogenannten Felgenknicker zu ersetzen.

An jedem zweiten Dienstag im Monat findet um 20 Uhr im Brander Bahnhof ein Treffen der Projektgruppe statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.