3000-Euro-Spende: Stadtreiter helfen krebskranken Kindern

Aachen.

Fröhliche Kinder bevölkerten die Reithalle von Gut Neuhaus. Die Aachener Stadtreiter veranstalteten wieder das beliebte Kinderfest, das in diesem Jahr einen neuen Schauplatz gefunden hat. Da das ALRV-Gelände in der Soers anderweitig genutzt wird, war man diesmal zu Gast im Ersten Aachener Reitsportcenter Gut Neuhaus an der Lintertstraße in der Reithalle der Familie Plum.