Aachen.

Es wird langsam ernst: Die Profis starten deutlich früher als die Amateure in den Punktspielbetrieb, was bedeutet, dass die Freizeitfußballer sich noch in der Vorbereitung befinden. Ein beliebter und seit acht Jahren etablierter Termin in der Anlaufphase des Trainingsbetriebes ist die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den Sparkassen-Cup.