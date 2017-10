Schon 1973 gab es Sorgen um Schülerzahlen

Als der Autor dieses Artikels Anfang des Jahres 1973 zum ersten Mal die Räume der „Aachener Nachrichten“ betrat, geschah das nicht in Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit – die lag damals noch in weiter Ferne – sondern als Mitglied des Lehrerrates der Hauptschule Burtscheid. Der Grund des Besuchs der vier Kollegiumsmitglieder in der Aachener Lokalredaktion war – und das ist kein Scherz – ein Artikel in den „Nachrichten“, in dem es um die besorgniserregend niedrigen Anmeldezahlen an der damals noch Hauptschule Ellerstraße heißenden Schule ging.

Daraus lässt sich erkennen, dass das Problem der Hauptschule Burtscheid alt, sogar sehr alt ist, aber wohl kaum besorgniserregend, wenn man offensichtlich über Qualitäten verfügt, die es ermöglicht haben, fast 45 Jahre zu überleben, obwohl ringsherum an die zehn Hauptschulen schließen mussten. Merke: Totgesagte leben länger!