Aachen.

„Wir haben sehr viel geforscht und die Geschichte der Eifel aufgearbeitet“, sagt der Kabarettist Hubert vom Venn. Und all die wundersamen Erkenntnisse, die sich dabei ergeben haben, hat er jetzt erstmals gemeinsam mit Achim Konejung in dem Buch „2000 Jahre Eifel“ festgehalten. Die satirische Zeitreise führte die beiden Buchautoren von der „Erfindung der Eifel am 5. März 17 n. Chr.“ bis hin zum „Schmugglerblues“.