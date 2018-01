Aachen.

Den Karneval in der Stadt erlebbar machen – das ist die Idee hinter der Öcher Fastelovvendsparade, die am Samstag zum zweiten Mal durch die Aachener Innenstadt zog. „Heute kann man sehen, hören und fühlen, was Öcher Fastelovvend ist“, freute sich Frank Prömpeler.