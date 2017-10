Aachen.

Der 18-jährige Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heinsberg, der am Dienstag einen Termin bei der Aachener Agentur für Arbeit zur Flucht genutzt hatte, ist immer noch auf freiem Fuß. Die Aachener Polizei konnte ihn auch 24 Stunden, nachdem er seinem Begleiter in dem Gebäude an der Roermonder Straße entkam, nicht finden.