18-Jährige durch Messerstiche schwer verletzt

Aachen. Eine 18-jährige Frau ist in der Nacht zum Montag in einer Wohnung an der Ottostraße durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Fahndung nach dem Täter dauerte am Montag an.

Zu näheren Auskünften war Katja Schlenkermann-Pitts, Pressesprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft, zunächst nicht bereit. Die Ermittlungen dauerten am Montag an, weitere Zeugenbefragungen sollten daher nicht durch eine Presseberichterstattung beeinflusst werden, erklärte Schlenkermann-Pitts.

Unklar ist somit auch, ob es sich um eine Beziehungstat handelt und ob die Ermittler konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen Täter haben. Die Tat hat sich in der Nacht in einem Mehrfamilienhaus an der Ottostraße ereignet, die Polizei wurde gegen 1.45 Uhr alarmiert.

Ob das Opfer noch selbst Hilfe rufen konnte oder Nachbarn die Polizei alarmiert haben – auch dazu wollte Schlenkermann-Pitts nichts sagen. Unklar ist auch, ob sich zum Zeitpunkt der Attacke noch weitere Menschen in der Wohnung aufgehalten haben. Ermittelt wird auch noch, was sich vor der Bluttat in der Wohnung abgespielt hat

Das 18-jährige Opfer wird derzeit in der Aachener Uniklinik behandelt. Ihre Stichverletzungen sollen nicht lebensgefährlich sein. Die verletzte Frau konnte laut Staatsanwaltschaft am Montag noch nicht zum Tathergang befragt werden.