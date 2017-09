Aachen.

Am kommenden Sonntag ist viel los am Elisenbrunnen, auf dem Markt und Münsterplatz sowie am Katschhof: Der Aktionstag „Ehrenwert“ der Aachener Vereine lädt zu einem Stelldichein mit all den Bürgerinnen und Bürgern ein, die sich ehrenamtlich engagieren und das Vereinsleben aktiv mitgestalten.