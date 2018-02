Städteregion - 120.000 Euro für Projekte in der Flüchtlingshilfe zu vergeben

Städteregion. Im Rahmen des Projekts „Komm-an NRW“ erhält das Kommunale Integrationszentrum der Städteregion für das Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von 120.000 Euro vom Land.

Sie sollen in vollem Umfang an Antragsteller aus den Städten und Gemeinden weitergeleitet werden.

Interessierte werden für Mittwoch, 21. Februar, zu einem Infoabend im Haus der Städteregion eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr in Raum C 131 (Zollernstraße 10 in Aachen). Den potenziellen Zuschussempfängern sollen an diesem Abend die Förderrichtlinien sowie die Schritte zur Antragstellung erläutert werden. Das Angebot richtet sich an kommunale Akteure, die sich vor Ort mit der gesellschaftlichen Eingliederung von Flüchtlingen beschäftigen.

Das Land will mit dem Aktionsprogramm „Komm-An NRW“ Städte und Gemeinden sowie ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen über die Kommunalen Integrationszentren unterstützen. Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Durchführung von niedrigschwelligen Angeboten für Neuzuwanderer und den Ausbau von vorhandenen Strukturen. Weitere Infos gibt es bei Cornelia Knops vom Kommunalen Integrationszentrum der Städteregion, Telefon 0241/5198-4607, E-Mail: cornelia.knops@staedteregion-aachen.de.