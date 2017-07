12-Jähriger richtet hohen Schaden in Autohaus an

Aachen. Ein 12-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr binnen weniger Sekunden einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro verursacht, weil er in einem Autohaus an der Henricistraße in einen Wagen stieg, den Zündschlüssel drehte und rückwärts losfuhr.

In der Ausstellungshalle wurden zuvor die Fahrzeuge umgestellt und der Junge nutzte offenbar die Gelegenheit, um in eines einzusteigen. Das Fahrzeug in dem er saß, fuhr rückwärts gegen ein weiteres Fahrzeug und das stieß wiederum zwei andere Autos an.

Anschließend sprang der Junge aus dem Wagen und versuchte, sich in der Kundentoilette einzuschließen. Dies konnten die Angestellten des Autohauses jedoch verhindern und übergaben den Jungen der Polizei und den hinzugerufenen Eltern