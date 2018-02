Aachen - 10.000 Euro für die wichtige Arbeit zweier Aachener Initiativen

Aachen. Am Ende stand ein Reinerlös von aufgerundet 10.000 Euro. Das dritte Streetfestival des Rotary Clubs (RC) Aachen im vergangenen Jahr ist wieder ein sehr schöner Erfolg geworden.

Die Veranstaltung im Elisengarten und auf dem Münsterplatz war sowohl für die Zuschauer als auch die Teilnehmer unterhaltsam, musikalisch und sportlich sowie nachhaltig an zwei wichtigen sozialen Projekten orientiert: dem Förderkreis Schwerkranke Kinder e.V. und dem Aachener Brückenschlag e.V.

Der Präsident des RC Aachen, Dr. Stefan Weismann, informierte nun bei einem Club-Meeting die Repräsentanten der beiden Initiativen über die Spenden von jeweils 5000 Euro. Damit unterstützen die Aachener Rotarier die wichtige Arbeit beider Vereine.

Jessica Hugot (Caritasverband, Kompetenzfeld Familie) und Dr. Andrea Petermann-Mayer, Ärztin am Klinikum, informierten in einem Vortrag über ihr Projekt Brückenschlag. Oft verändert sich mit der Diagnose Krebs das Leben der ganzen Familie schlagartig – insbesondere dann, wenn Kinder und Jugendliche mit in der Familie leben. Eltern stoßen dann im Alltag immer mal wieder emotional und organisatorisch an Grenzen und wissen nicht, wie sie ganz praktisch die tägliche Betreuung ihrer Kinder regeln sollen.

Brückenschlag bietet an, Eltern und Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, zu informieren und zu beraten. Ziel ist es, für möglichst viel Sicherheit zu sorgen, die Familie bei der Etablierung stabiler Betreuungsstrukturen zu unterstützen und eine offene, vertrauensvolle Kommunikation innerhalb der Familie zu fördern. Damit ist die Grundlage für eine weitere gesunde Entwicklung der Kinder gelegt. Spendenkonto: Caritas, Sparkasse Aachen, IBAN: DE60390500000000007070, BIC: AACSDE33, Verwendungszweck: Brückenschlag.

Wichtige Entlastung für Familien

Stefan Schäfer vom Vorstand des Förderkreises Schwerkranke Kinder sprach anschließend über die Arbeit seines Vereins. Ein Betreuungsdienst aus Kinderkrankenschwestern mit Intensivpflegeerfahrung übernimmt für einige Stunden die Versorgung von schwerkranken oder behinderten Kindern und Jugendlichen in ihren Familien. Diese wichtige und entlastende Hilfe ist für die Familien kostenlos. Für Koordination und Einsatz der Kinderkrankenschwestern sorgt der Förderkreis.

Betroffene Väter und Mütter erhalten über den Beratungsdienst des Förderkreises die Möglichkeit, sich auszutauschen und einander Rat und Hilfe zu geben. Dazu gehört auch Unterstützung bei bürokratischen Problemen. Nicht selten erfahren die Familien große Einschränkungen. Oft kommen zu den psychischen und physischen Belastungen noch bedrängende finanzielle Probleme.

Die Kranken- und Pflegekassen und die sonstigen Institutionen sparen bei den Kosten für Hilfsmittel und Therapien. Der Förderkreis hilft nach seinen Möglichkeiten, außergewöhnliche Notlagen zu überbrücken. Spendenkonto: Kontonummer 4254033, BLZ: 390 500 00, Sparkasse Aachen, IBAN: DE27390500000004254033.