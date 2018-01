Aachen - 100 Kurden demonstrieren auf dem Markt Aachen

Aachen.

Die Kritik der Kurden in Deutschland am Einsatz der Türkei im Norden Syriens reißt nicht ab, das gilt auch für die kurdische Gemeinde in Aachen. Nachdem bereits in der vergangenen Woche rund 250 Personen bei einer Demo von der Oberstraße zum Elisenbrunnen teilgenommen hatten, haben sich am Montagnachmittag etwa 100 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Markt versammelt.