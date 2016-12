Weihnachtswanderung: Und am Weg stehen Krippen

Streckenlänge: 15 Kilometer

Startpunkt GPS: N 50°45.112‘ E 5°52.585‘

Anfahrt von Aachen: Vom Zentrum aus fahren Sie über die Vaalser Straße nach Vaals. Folgen Sie weiter der Straße, die sich ab Vaals Maastrichterlaan nennt. Am zweiten Kreisverkehr fahren Sie links hoch (zweite Ausfahrt), am Bungalowpark Landal Hoog Vaald vorbei, in Richtung Gemmenich. Nach circa drei Kilometern erreichen Sie Gemmenich. Im Ortskern (an dem Brunnen mit der lebensgroßen Jesusstatue) gerade- aus fahren, Richtung Völkerich. Sie erreichen Bleyberg. Hinter Bleyberg liegt Hombourg. Nach einer Schule führt die Straße längere Zeit abwärts. An der Senke steht ein Schild, welches Sie nach rechts in Richtung Teuven weist. Nach etwa 3,5 Kilometern (Sie sind in Remersdaal) an einer T-Kreuzung rechts abbiegen. Sie fahren unter einem Viadukt durch und folgen weiter der Beschilderung nach Teuven. An der Gabelung mit einer Bushaltestelle halten Sie sich links. An der T-Kreuzung in Teuven biegen Sie erneut links ab. Sie sehen rechter Hand die Kirche von Teuven. Hier suchen Sie einen Parkplatz.

Tipp: Ein großer Teil der Strecke verläuft durch den Wald. Daher ist es ratsam, eine Lampe mitzunehmen – wenn man zum Beispiel erst nachmittags startet.

Haben Sie noch Fragen zu dieser Seite oder zu unserer Freizeitserie, die regelmäßig samstags hier in unserem Magazin erscheint? Dann schicken Sie bitte eine Mail an: magazin@zeitungsverlag-aachen.de. Oder rufen Sie an unter: 0241-5101-354, montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr.