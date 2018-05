Wochenende rund um Aachen: Ausflüge, Veranstaltungen, Unternehmungen

Aachen. Der Feierabend am Freitag naht und Sie haben noch keine Pläne für das Wochenende? Was ist in der Region rund um Aachen, Düren und Heinsberg los? Was kann man unternehmen? Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt.

Eines brauchen Sie schon einmal nicht: warme Klamotten. Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen immer weiter steigen, 28 Grad sollen schließlich in der Spitze drin sein. Mehr zum Wetter hier!

Charlotte Haesen Trio eröffnet die Sommerfestival-Saison im Egmont

Alles neu macht der Mai, diese alte Weisheit gilt auch für das Egmont: Mit dem Wonnemonat beginnt dort die neue Sommerfestival-Saison. Am Samstag, 5. Mai, startet die beliebte Konzertreihe mit dem Charlotte Haesen Trio. Die Sängerin war bereits mit der Band Luchy Echo zu Gast im Egmont, die sich aber – zum großen Bedauern der Fans – aufgelöst hat. Glücklicherweise bleibt der Musikwelt aber Charlotte Haesens warme Stimme erhalten, wenn auch im etwas anderen Gewand.

Die Sängerin tritt mit ihren Kollegen Philip Breidenbach (Gitarre) und Fil Caporali (Kontrabass) in dem Café in der Pontstraße auf. Es gibt keine Bühne, die Musiker spielen auf Augenhöhe mit den Zuhörern.

Das Konzert startet um 20.30 Uhr im Egmont, Pontstraße 1, Aachen. Hier geht's zur Facebook-Veranstaltung.

Tanzen in der Sonne: Seltsames Verhalten Opening am Blausteinsee Eschweiler

Am 6. Mai startet das Event „Seltsames Verhalten am See“ in die neue Saison - und das laut Wettervorhersage bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen. Am Ufer des Blausteinsees kommen Fans elektronischer Musik hier voll auf ihre Kosten. MIt dabei: Felix Kröcher, Chris Rocka, Joerg Seven & Roman Jacobs, Casual Games und Jus Luke.

Blausteinsee, Eschweiler, 12 - 22 Uhr, ab 18 Jahre, 15 Euro. Hier gibt es mehr Infos.

Für Kunstliebhaber: „Art Tour de Stolberg“ und „Kunsttour“ im Kreis Heinsberg

Am Wochenende gibt es die neunte Auflage der Kunstausfahrt „Art Tour der Stolberg“. An 18 Stationen sind vielfältige Exponate von Künstlern zu sehen - eine gute Gelegenheit zum Schauen und für den Dialog mit den Künstlern selbst und anderen Kunstinteressierten. Auch im Kreis Heinsberg stehen Bilder, Installationen, Skulpturen und andere Werke im Mittelpunkt: Am Sonntag steht bei der „Kunsttour“ der Tag der offenen Ateliers und Galerien auf dem Programm - mit 64 Stationen.

„Art Tour de Stolberg“: Sa./So. 5./6.5., Stolberg, Sa. 14-18 Uhr, So. 11-18 Uhr, Informationen im Internet: www.arttour-stolberg.de; „Kunsttour“ im Kreis Heinsberg: So. 6.5., Kreis Heinsberg, 11-18 Uhr, Informationen im Internet: www.kunsttour-hs.de

Für Outdoor-Fans: Campingmesse auf dem Aachener Bendplatz

Urlaub unter freiem Himmel wird immer beliebter - egal, ob im Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt. Am Wochenende gibt es die Gelegenheit, sich bei der 3. Aachener Caravan & Camping Messe rund um das Thema zu informieren. Professionelle Anbieter von Neufahrzeugen, Dienstleistungen und Zubehör zeigen auf dem Bendplatz in Aachen ihre Angebote. Die Veranstalter kündigen außerdem auch wieder eine Caravan-Gebrauchtwagenbörse an.

Sa./So. 5./6.5., Aachen, Bendplatz, Kühlwetterstraße, 11-18 Uhr. Infos gibt es hier.

Für Klassik-Fans: Achte Ausgabe des „Mai Klassik“-Festivals in Alsdorf

Von Freitag bis Sonntag läuft in Alsdorf die achte Ausgabe des „Mai Klassik“-Festivals. Für die Konzerte hat Intendant Professor Hans-Christian Schweiker ein vielfältiges Kammermusik-Programm zusammengestellt. Neben ihm und Hyun-Jung Kim-Schweiker (Piano) werden Sophia Jaffé (Violine), Mirjam Tschopp (Violine), Roland Glassl (Viola) und Martin Spangenberg (Klarinette) die Werke interpretieren. Am Sonntag tritt auch ein achtköpfiges Celloensemble bei einem Stück von Heitor Villa-Lobos in Erscheinung.

Fr.-So., 4.-6.5., Alsdorf, Energeticon, Fördermaschinenhaus, Konrad-Adenauer-Allee 7, Fr./Sa. 19.30 Uhr, So. 11 Uhr. Infos gibt es hier.

Für Weinliebhaber: Burtscheider Weinfest

Am Freitag gegen 17 Uhr öffnen die Winzer ihre Stände vor dem Burtscheider Abteitor. Damit beginnt das Mai- und Weinfest. Nach der offiziellen Eröffnung von Weinkönigin Anna-Lena Feiker und den BIG-Vorsitzenden Wilfried Braunsdorf geht es auch gleich musikalisch „zur Sache“. Zunächst stehen die „Öcher Troubadoure“ auf der Bühne. Im Anschluss daran erleben die Besucher des Mai-Weinfestes das „Duo Leger“ aus Aachen.

Samstag eröffnet das Gesangstrio „For Fun“ von den Burtscheider Lachtauben den musikalischen Teil. Nach dem Erfolg im letzten Jahr steht am Samstagabend das Duo „Silvi und Ralf“ wieder auf der Bühne. Auch Sonntag wird es ein kurzweiliges Bühnenprogramm geben. Hier treten um 16 Uhr nochmals die „Öcher Troubadoure“ auf.

Aachen, Burtscheid, vor dem Abteitor, 4. - 6. Mai, Fr. 17 - 22 Uhr, Sa. u. So. 11 - 22 Uhr. Informationen gibt es hier.

Was auf die Ohren: Sama Dams in der Dürener Kulturfabrik

Die Indie-Musiker Sama Dams aus Portland sind seit 2012 aktiv und machen am Samstag einen Zwischenstopp in der Dürener Kulturfabrik. Im April erst ist die neue Platte „Say It“ erschienen und garantiert musikalisch ein spannendes Konzert im Spannungsfeld zwischen Indie-, Prog- und Postrock.

Sa., 5. Mai, Düren, Kulturfabrik Becker + Funk, 20 Uhr. Infos gibt es hier.

Ausstellung in der Gravieranstalt: Nobbi's Beautiful Madness

Der Aachener Künstler Paul Sous, bekannt als „Käpten Nobbi“ stellt noch bis zum 6. Mai in der Gravieranstalt in Aachen aus. In seiner Einzelausstellung zeigt er aktuelle Bilder, Objekte, Skulpturen und Installationen. Große Themen der Ausstellung: „Zuhause“ und „Heimat“.

Aachen,Gravieranstalt, Fr., 4. Mai: 16 - 20 Uhr, Sa., 5. Mai, 14 - 18 Uhr, So., 6. Mai, 15 - 19 Uhr. Mehr Infos gibt es hier.

Theater von Studierenden für alle: Poetischer Anfall

Die 32. Inszenierung der RWTH-Schauspielgruppe Poetischer Anfall – die Komödie „Die spanische Fliege“ von Franz Arnold und Ernst Bach – spielt in den 1920er Jahren im Hause des arbeitsamen Mostrichfabrikanten Ludwig Klinke und seiner sittenstrengen Frau Emma, die als Vorsitzende des Mutterschutzvereins nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch in der Öffentlichkeit die Einhaltung der Moral vorantreibt. Den romantischen Eskapaden ihrer Tochter Paula will sie schleunigst ein Ende machen – doch spielt sich womöglich noch ganz anderes hinter der gutbürgerlichen Fassade der Familie ab? Ein gleichsam mit Freude und Angst erwarteter Besuch aus Chemnitz bringt schließlich unversehens eine Reihe von skurrilen Missverständnissen, und zuletzt auch die Wahrheit hervor.

Freitag, 4. Mai, und Samstag, 5. Mai, jeweils 20 Uhr, Aachen, Klangbrücke, Kurhausstraße 2. Tickets gibt es im Vorverkauf für sechs Euro im AStA-Büro, Pontwall 3, und ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.