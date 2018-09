Region - Die verlockenden Kurven im Tal der Semois: Ein Ausflug in die Ardennen

Region. Von der Quelle bei Arlon verläuft die Semois zunächst durch eine Senke in Belgisch-Lothringen und bahnt sich anschließend ihren Weg von Florenville in großen und engen Windungen durch die schiefrige Ardennenlandschaft. Von Chiny bis Lacuisine kann man sie mit einer Barke befahren. Es ist hier in den bewaldeten Teilen des Tales die einzige Möglichkeit, an die Semois heranzukommen.

Wir beginnen unsere Tour an die Semois mit dem Auto in Florenville. Schon vor Ort ein erster Hotspot: Am Fuß des Kirchturms von Notre-Dame de l‘Assomption hat man einen wunderbaren Blick über das Semois-Tal, über 800 Quadratkilometer Sicht auf die Ardennen und die Region Gaume. Da Florenville schon auf einer Höhe von 400 m NN liegt und man zudem den Turm der Kirche besteigen kann (50 Meter hoch), wird man in allen Richtungen, bis nach Frankreich, mit Fernsicht belohnt.

Wer nach der Anfahrt aus dem Aachener Raum, die immerhin rund 170 Kilometer beträgt, eine Rast machen möchte, der sollte bei Edouard Bechoux vorbeischauen. Am Marktplatz in Florenville betreibt er ein vielbeachtetes Café „Les chocolats d’Edouard“ mit Chocolaterie. Zu feinen Trüffel- und Schokoladenkreationen serviert er ein Trappistenbier aus dem nahen Orval. Die berühmte Abtei von Orval zu besuchen, ist einen Abstecher allemal wert und benötigt Zeit, denn sie ist von beeindruckenden Ausmaßen und Erhabenheit.

Doch an die Semois geht es in die andere Richtung, über die N83 von Florenville aus. Bei Chassepierre kommt man sehr schön an die Semois heran. Ganz sanft schmiegt sie sich durch Wiesengründe an dem lauschigen Ardennendorf vorbei. Wir folgen der N83 noch ein Stück und nehmen dann die Landstraße N884 (Rue Champs-Simon), die wieder an die Semois reicht. Nahe Herbeumont mit seiner Burgruine aus dem 12. Jahrhundert umschließen die Mäander der Semois das „Grabmal des Reiters“ (Le Tombeau du Chevalier), einer der unvergesslichen Ausblicke dieser Gegend. Über die N865 (Rue de Thibeauroche) führt die Route Richtung Bouillon, dem Herzstück des Semois-Tales.

Mittelalter in Bouillon

Der berühmte Gottfried von Bouillon führte den ersten Kreuzzug (1096 –1099). Die glorreiche Geschichte des Ortes manifestiert sich in der ältesten Festung Belgiens. Die imposante Burganlage beherrscht mit ihren überwältigenden Ausmaßen (340 Meter lang und 40 Meter breit) das Städtchen. Über gleich drei schmale Brücken hintereinander, ein strategisches Bauelement zur besseren Verteidigung gegen Eindringlinge, gelangt man über die „Vaubantreppe“ in den großen Innenhof, dem Herzstück der Burg. Die Existenz des Châteaus geht auf das Jahr 988 zurück. Sehenswert sind der Saal der Leiden (Salle des Tortures) und der Saal Gottfried von Bouillon.

In den Ferienmonaten werden stimmungsvolle Lichterfeste und Feuerwerke veranstaltet, welche die Burg in nächtlichen Glanz tauchen, einem Bühnenbild für eine Oper ähnelnd. Die Häuser mit den vielen Cafés sind wie Perlen an der Schnur am Semois-Ufer aufgereiht. In Bouillon und Umgebung ist das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten üppig, von charismatischen Hotels mit Panoramablick auf den Ort und die Burg über Bed&Breakfast bis zum Camping an der Semois.

Bouillon ist ein Wandergeheimtipp. Die tiefen Wälder reichen zu beiden Seiten bis an den Fluss, dazwischen ragen steile Schieferfelsen empor. Hier werden Wanderern besonders spektakuläre Aussichten geboten, etwa auf den Hügelrücken „Grabmal des Riesen“, vom Pic du Diable“ und von der Felsnase „Rocher du Pendu“ auf die Abtei von Clairefontaine. Aus Bouillon heraus fahren wir die steile Straße N 810 bergauf nach Corbion. Sebastien de Corbion, genannt „Sebastien Pistolet“ ist der Erfinder der nach ihm benannten Feuerwaffe.

Er wurde 1520 in Corbion geboren. Corbion war auch ein Hauptort des hier früher weit verbreiteten Tabakanbaus. Hier gibt es sogar ein Tabakmuseum, das einen Besuch lohnt. Ringsum wird der Lauf der Semois immer wieder von schroffen, bewaldeten Schieferhängen begrenzt. In diesem Abschnitt bietet der Fluss seine wohl schönste Seite, von berauschender Natürlichkeit in einem dichten, stillen Tal, das er größtenteils für sich alleine hat. Die Straßen verlaufen selten am Fluss entlang, sondern kreuzen ihn von den Höhen herunter und verschwinden wieder in Waldgebieten.

„Grabmal des Riesen“

Trotzdem gibt es einige wunderbare Aussichtspunkte, die man mit dem Pkw erreichen kann, und die atemberaubende Ausblicke bieten. Wie etwa das einige Kilometer von unserer Route abseits gelegene Dorf Botassart (von Bouillon aus über die N 89 zu erreichen). Dort formt die Semois eine sehr enge Schleife, die einen länglichen grünen Hügelrücken fast ganz umschließt. Dieses beeindruckende Naturpanorama hat seit jeher die Menschen zur Fantasie angeregt. „Grabmal des Riesen“ (Le Tombeau du Géant) hat man diesen Hügel getauft.

Hinter Corbion schweift der Blick von der Strecke über Poupehan hinweg, das sich in einer weiten Biegung des Semois-Tales kuschelt. Ein Paradies für Camper. Nach Rochehaut sind es nur ein paar Minuten. Der markanteste Punkt im Semois-Tal besticht durch die unvergessliche Aussicht auf Frahan, das tief unten in einem ausgedehnten, wiesenbedeckten Tal einer Semois-Schleife ruhende Dorf mit seinen schiefergedeckten Häuschen und Campingplätzen.

Hier ist ein Stopp empfehlenswert, um den Ort, die Ausblicke und auch die Gastronomie zu genießen, beispielsweise in der Auberge de la Ferme im typischen Ardenner Stil. Neben Hotel, Restaurant und Taverne gibt es ein üppiges Sortiment an regionalen Leckereien im Laden „La Boutique Ardennaise“. Und warum nicht ein leckeres Bier und einen Snack im Lokal mit dem besten Blick von der Terrasse auf die Semois, der sich auch in dessen Namen ausdrückt, „Le Point de Vue“. Dann geht es über die N819, N945 und die N914 durch das Semois-Dorf Alle schließlich nach Vresse-sur-Semois, einem der reizendsten Orte in diesem Tal. Es gilt seit langem als Hort der Künstler. Die Hauptstraße säumen zahlreiche Cafés und Restaurants mit gemütlichen Veranden. Viele Wanderer erkunden von hier das Semois-Tal unter anderem auch die nahegelegene wilde Petit-Fays-Schlucht.

Auch das Dorf Laforêt lohnt einen Abstecher. Es trägt zu Recht den Titel „eines der schönsten Dörfer der Wallonie“. Die hübschen originalen Schiefersteinhäuschen entführen auf eine kleine Zeitreise in vergangene Jahrhunderte auf dem Land. Bei Membre zieht sich ein Anstieg zum Aussichtspunkt „Vue panoramique du jambon de la Semois“ (er heißt so, weil der Semois-Lauf die Form eines Schinkens zeichnet). Aus etwa 350 Metern Höhe blickt man tief hinab über bewaldete Felshänge und erspäht den Lauf des Flusses durch die Bäume. Bei Bohan überfließt die Semois gleich die Grenze nach Frankreich (dort wird sie „Semoy“ geschrieben) und mündet dann in die Maas.