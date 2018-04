Sittard - Die Umgebung von Sittard lädt zum Wandern und Radfahren ein

Sittard. Das Grensmaasvallei: Es ist ein weniger bekanntes Fleckchen Erde. Es liegt in der Westelijke Mijnstree – früher Kohlerevier – am Rand des südlimburgischen Heuvellandes. Es ist zugleich der schmalste Landstrich der Niederlande, ein Streifen zwischen Belgien und Deutschland.

Informationen Entfernung: Von Aachen nach Sittard zirka 40 Kilometer. Von Heinsberg sind es 17 Kilometer; von dort gibt es auch gute Bus- und Bahnverbindungen. Radtourentipp: Die „spirituelle Grensmaasvallei-Tour“ führt über 44 Kilometer zu vielen religiösen Stätten, die davon zeugen, welche große Rolle die Religion im Leben der Menschen hier früher spielte. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten mit regionalen Spezialitäten auf der Route. Mehr Infos auf: www.nederlandfietsland.nl Museumstipp: Das Museum De Domijnen ist ein Doppelmuseum für zeitgenössische Kunst sowie Historie und Archäologie; der zweite Teil ist erst ab Mitte 2018 geöffnet. Die Ausstellung „Object Love“ ist dort vom 14. April bis 2. September zu sehen. Adresse: Ligne 5, 6131 MT Sittard, www.dedomijnen.nl. Außerhalb der Altstadt: Empfehlenswert für eine Besichtigung ist die Sint Rosakapel auf dem Kollenberg von Sittard. Sie wurde 1675 für die Stadtheilige von Sittard erbaut. Am Stadtrand von Sittard, in der Nähe des Naturschutzgebiets Schwienswei, liegt der monumentale Komplex der Stadbroekermolen, eine Wassermühle. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Klooster Abshoven in Munstergeleen aus dem Jahr 1715 hat einen englischem Garten. Ebenfalls in Munstergeleen steht der „Pater Karelhoeve“, ein typisches Fachwerkgehöft. Es ist das Geburtshaus von Pater Karel van Sint Andries, der 2007 heiliggesprochen wurde. In Geleen steht die St. Janskluis mit Kapelle aus dem Jahr 1695, dort lebten früher Eremiten. Mehr: Im Reiseführer „Süd-Limburg Unterwegs in Niederländisch- und Belgisch-Limburg“ aus dem Grenzecho-Verlag (15 Euro) stellt der Autor weitere Ziele in der Region vor. Haben Sie noch Fragen zu dieser Seite oder zu unserer Freizeit-Serie, die regelmäßig samstags hier in unserem Magazin erscheint? Dann schreiben Sie eine Mail an: magazin@zeitungsverlag-aachen.de

Auf diesem Fleckchen Erde lässt sich prima Wandern und Radfahren. Eine Vielzahl ausgedehnter Routen, und das nicht nur an Maas und Juliana-Kanal entlang, laden dazu ein. In Elsloo verlaufen Fluss und Kanal dicht nebeneinander. Schloss Elsloo, das geschichtsträchtige Gebäude (heute ein Hotel), liegt mit seinen alten Grundrissen fast in der Maas, die hier parallel zum Juliana-Kanal fließt.

Noch heute ragen – je nach Wasserstand – Ruinenreste aus dem Fluss heraus. Der schmucke Ort Elsloo verfügt über ein interessantes Regionalmuseum. Ein weiteres Kleinod ist Schloss Limbricht. Es thront, umgeben von Wasser, wie auf einer Insel inmitten des vorgebauten weitläufigen Schlosshofes. Eher unauffällig, aber sehenswert, ist die alte Salviuskirche neben dem Schloss. Deren Geschichte geht bis auf das Jahr 1000 zurück. Die Kirche zählt zu den „Top-100 Monumenten“ der Niederlande.

Ein Rundgang

Neben dieser Vielzahl an Kleinoden, die der schmale Streifen zu bieten hat, gibt es da noch Sittard. Die Stadt wurde im Laufe ihrer Geschichte vielfach zerstört. Die Altstadt ist dennoch gut erhalten geblieben. Ein Rundgang lohnt sich. Auch zwei Drittel der Stadtmauer stehen noch. Ein Teil von ihr war früher das Fort Sanderbout, eine Bastion aus dem Jahr 900, die man heute mit Führungen besichtigen kann.

Bereits 1243 bekam Sittard die Stadtrechte verliehen. Von 1400 bis 1794 gehörte Sittard zum Territorium des Herzogtums Jülich. Unter französischer Herrschaft von 1798 bis 1814 kam man zum Rur-Departement, dessen Hauptstadt Aachen war. 1814 befreiten die Kosaken die Stadt. 1815 kam Sittard als letzte Stadt zum Königreich der Niederlande. Es dauerte aber lange, bevor die Einwohner sich wirklich als Niederländer fühlten, denn 1830 gehörte Sittard zu den ersten Städten, in denen die belgische Unabhängigkeit ausgerufen wurde.

1848 setzten viele Einwohner sich vergeblich für einen erneuten Anschluss an Deutschland ein. Als die Belgier 1918 das niederländische Limburg erneut einforderten, waren die Einwohner von Sittard inzwischen vollständig im Königreich der Niederlande eingebürgert. Die Altstadt von Sittard ist denkmalgeschützt und kann kultur- und geschichtsinteressierten Gästen eine Menge bieten. Viele alte Giebel zeugen noch von der Geschichte der Stadt im Kontrast zur Moderne der Einkaufsviertel.

Man kann entspannt durch die romantischen Gassen flanieren wie etwa durch die Begijnenhofstraat mit ihren wunderschön restaurierten Fassaden am Kerkplein an der St. Petruskerk. Diese ist die älteste Kirche der Stadt und stammt aus dem 13. Jahrhundert. Sie hat die Form einer gotischen Kreuzbasilika. Ihr markanter Turm mit Glockenspiel überragt die Stadt.

Ein Rundgang

Vom Kloosterplein gelangt man über den Oude Markt zum Marktplatz. Am Oude Markt ist die Basilika „Unserer lieben Frau des heiligen Herzens“ mehr als einen Blick wert. Sie wurde im 19. Jahrhundert als Wallfahrtskirche erbaut. Die Innenausstattung ist ein Geschenk der vielen tausend Pilger aus dem ganzen Land. Nebenan liegt der Mariapark. Gegenüber der Kirche erstreckt sich der sehr schöne Kreuzgang im gleichen Baustil.

Limburgische Lebensart pur spielt sich auf dem Marktplatz ab, der fest in gastronomischer Hand ist. Die Terrassen sind stets gut gefüllt und man gesellt sich gern hinzu, mit herrlichem Blick auf die Kulissen ringsum. Traditionell-klassisch geht es im gediegenen Hotel de Limbourg zu. Ein „kop koffie met vlaai“ (Kaffee und Kuchen) oder ein Lunch auf der großen überdachten Erkerterrasse laden zu einer Rast ein. Gleich daneben steht das älteste Wohnhaus von Sittard, De Gats, ein Fachwerkjuwel aus dem 16. Jahrhundert, heute eine originelle Café-Kneipe.

Die Phalanx der Lokale lockert auch die St. Michiels-kerk aus dem 17. Jahrhundert im südlimburgischen Barockstil auf. Das gastronomische Angebot am Marktplatz ist sehr vielfältig, von französisch inspiriert über italienisch, japanisch bis hin zu mediterran; es gibt Tapas-, Wein- und Cocktailbars. Das alte Café Schtad Zitterd am Markt 25 mit urigem Interieur ist so etwas wie das heimelige Wohnzimmer der Sittarder – und das seit 1833. Es gehört zu den ältesten Cafés der Niederlande.