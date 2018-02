Aachen - Kommentiert: Karneval und Alkohol – warum denn?

„...weil es ohne langweilig ist“ oder „…weil es dazu gehört“ sind die Standardantworten, die übrigens nicht nur für Karneval gelten, sondern für viele Feiern, zu denen wir gehen. Ich nehme mich da selber auch nicht aus – im Gegenteil: Ob Bier, Wein oder Cocktail – eins davon findet sich häufig beim Feiern in meiner Hand – „weil es schließlich dazu gehört und mir (jedenfalls bis zum Tag danach) Spaß macht.“

Aber, haben wir verlernt, gut mit dem Alkohol umzugehen? Oder es jemals richtig gelernt? Im Großen und Ganzen scheint es zwar bislang keine außergewöhnlichen Vorkommnisse im Karneval gegeben zu haben, aber sie waren da: die Schlägereien, die Körperverletzungen, die Sachbeschädigungen und Streits auf Alkoholbasis. Der Rausch lässt viele Jecken randalieren, betrunken fahren oder bringt sie ins Krankenhaus, weil die Macht über ihren Körper verloren gegangen ist. Nicht außergewöhnlich an Karneval – umso schlimmer, dass wir uns quasi schon daran gewöhnen.

Könnte es auch ohne gehen? Es kann. Natürlich. Das beweisen die anderen Narren, die friedlich auf den Straßen und in den Zelten feiern. Aber der Satz „Ich trinke keinen Alkohol“ wird noch viel zu oft mit „Spaßbremse“ assoziiert. Kein Wunder: In unserer Gesellschaft wird es kaum vorgelebt, zu feiern, ohne anzustoßen. Die Grenzen testen wir selber aus – „learning by drinking“. Ich plädiere hier nicht für alkoholfreies Feiern – das wäre nicht glaubwürdig – aber für einen vernünftigen Umgang: Wenn trinken, dann bitte nicht bis zum Exzess, wo sich der Spaß eh schon lange verabschiedet hat und es eigentlich nur noch traurig wird.