Kommentiert: Begleitetes Erwachsenwerden

Zugegeben, die Suche nach der passenden Wohngemeinschaft gleicht der nach dem heiligen Gral. Zweck-WGs machen wohl niemandem Freude, sondern die WGs, aus denen wahre Freundschaften entspringen.

Damit das gelingt, müssen gar nicht so viele Parameter stimmen. Eigentlich reicht ein ähnlich starkes Bedürfnis nach Privatsphäre und Geselligkeit und ein etwa gleiches Maß an Kompromissbereitschaft, Akzeptanz und Durchsetzungsvermögen. Was hilft, ist ein ähnliches Verständnis von Sauberkeit – aber auch hier greift im Zweifelsfall das Sicherungsnetz der Kompromissbereitschaft. Man sollte auch nicht zu illusionär sein, denn der Putzplan wird spätestens in der Klausurenphase aus dem völlig verdreckten Fenster wandern.

Wenn es funktioniert, ist die WG das i-Tüpfelchen auf dem Studentenleben. Gemeinsam frühstücken, feiern und in der Bibliothek für die anstehenden Klausuren büffeln – das hat doch was! Abschalten, Netflix schauen, Sport treiben und Bücher lesen, das geht doch mit Mitbewohnern viel besser als allein im stillen Kämmerlein. Wenn es gut läuft, ist es ein nicht endender Sleep-Over mit den besten Freunden.

Während in den Seminaren Ehrgeiz, Konkurrenzkampf und Fachwissen vermittelt werden, lernt man in der Wohngemeinschaft wahre Solidarität. Schließlich teilen junge Menschen eine besondere Phase des Lebens miteinander – man wird gemeinsam erwachsen. Sich selbst und die eigenen Grenzen lernt man im Zusammenleben mit anderen Personen besonders gut kennen.

WG-Castings sind nervig, Spaß macht das niemandem. In Zeiten, in denen Auslands-, Praxis- und Urlaubssemester wo immer möglich in das ohnehin viel zu straffe Curriculum gequetscht werden, wechseln die Mitbewohner und Zwischenmieter ständig. Da ist es schwer, eine funktionierende Dynamik aufzubauen. Aber dafür besteht die Chance, mit genau den richtigen Leuten in genau der richtigen Wohnung zu leben.

Fast jeder Student kann von verkorksten WGs ein Lied singen. Schon mal vor einer Mitbewohnerin geflüchtet, die die gesamte Wohnung der Seifenproduktion gewidmet hat und mit Baseballschläger neben dem Bett schläft? Potenzial für Konflikte gibt es zu genug, aber daraus wird dann wieder eine lustige Geschichte fürs nächste WG-Casting.