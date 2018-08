Region - Kommentar: Ein Urlaub ohne Postkarten ist sinnlos!

Region. Einen Urlaub ohne das alljährliche Postkartenschreiben kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn das beinhaltet nicht nur das Schreiben an sich:

Es geht schon beim Bummel los, um die Karten zu kaufen. Beim Schlendern durch den Urlaubsort entdecke ich meistens nicht nur schöne Karten, sondern direkt auch den Ort mit dazu. Dann suche ich mir ein schönes Café und schreibe da in Ruhe die Karten. Natürlich schreibe ich weniger Nachrichten, als wenn ich meine Grüße über Soziale Medien verbreiten würde. Aber dafür ist jeder Gruß mit viel Herz verfasst. Jeder Empfänger bekommt eine eigene handgeschriebene Nachricht und weiß, dass ich im Urlaub wirklich an sie oder ihn gedacht habe – und nicht mal eben schnell copy-paste auf der Handytastatur eingegeben habe. Und wenn die Karten wirklich nur an die engsten Freunde gehen, dann muss ich auch nicht nach Worten suchen – unterhalten geht mit ihnen zu Hause ja auch ohne Probleme. Die Suche nach Briefmarken und einem Briefkasten mag zwar manchmal beschwerlich sein, aber auch das bringt schöne Erfahrungen. Wenn ich nach dem Weg fragen muss, komme ich in Kontakt zu Einheimischen, woraus sich schöne Kontakte entwickeln können. Klar, manchmal kommen Postkarten auch nicht an, das ist dann ärgerlich, aber dann habe ich ja immer noch mein Smartphone mit den Urlaubsbildern, die ich zeigen kann. Und wenn ich selbst Karten von Freunden im Briefkasten habe, freue ich mich, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir zu schreiben.