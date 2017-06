Interview: Chase Colemann gibt Konzert in Aachen

Aachen. Chase Coleman ist unter anderem durch die Vampirserie „The Originals“ bekannt geworden. Neben der Schauspielerei ist der Amerikaner aber auch Musiker. Am Samstag, 17. Juni, gibt der 32-Jährige mit seiner Band „Mercy Mode“ ein Konzert im Kaixers in Aachen.

Chase, am nächste Samstag gibst du in Aachen ein Konzert. Warst du schon einmal hier?

Chase Coleman: Ich war vor ein paar Monaten hier und ich liebe es. Ich kenne nur die kleinen Teile, in die mich Bekannte aus Aachen mitgenommen haben. Ich kann leider kein Deutsch, will das aber in Zukunft ändern.

Du bist Musiker, Schauspieler und Regisseur. Welcher Job gefällt dir am besten und warum?

Coleman: Ich mag jeden Beruf auf seine eigene Weise. In jedem kann ich verschiedene Seiten von mir zeigen und das genieße ich.

Mit welcher Rolle deiner Filme und Serien identifizierst du dich am meisten?

Coleman: Ich würde wahrscheinlich die Rolle des Olivers (aus der Serie „The Originals“, Anm. d. R.) nehmen. Wegen seiner Leidenschaft, Loyalität, seinem Stolz und seiner Hingabe. Ich teile diese Eigenschaften mit Oliver.

Wenn du die Chance hättest, würdest du dich noch einmal für den Beruf des Schauspielers entscheiden?

Coleman: Ja, absolut, weil es eine der befreiendsten Formen der Kunst ist, die ich für mich neben der Musik gefunden habe.

Wann hast dazu dich dazu entschlossen Musik zu machen und warum?

Coleman: Ich habe mit 16 Jahren angefangen zu singen. Da war ich in der High School. Ich liebte die Aufregung, Musik für andere zu spielen und zu sehen, wie meine Musik sie bewegt.

Was können deine Fans von deinem Konzert in Aachen erwarten?

Coleman: Neues Material, das ich in Europa noch nicht gespielt habe sowie einige neue Cover. Und natürlich eine lustige Zeit.