Glossiert: Willkommen im Fitnessdschungel

Packt die Sixpacks ein! Das Wetter zeigt sich wieder von seiner regnerischen, grauen Seite. Poser am See, aber auch die hartnäckigen auf den Straßen in der Innenstadt müssen jetzt wieder ihre Tanktops einpacken und sich etwas Vernünftiges anziehen. Gott sei Dank! Natürlich ist ein muskulöser Körper das Resultat harter Arbeit, aber muss man es denn jedem ungefragt unter die Nase reiben? Das muss nicht sein.