Gesucht: Das Jugendwort 2017

Aachen. Napflixen, trumpeten oder oder emojionslos – das sind drei der insgesamt 30 Vorschläge für das Jugendwort des Jahres 2017. Abstimmen kann jeder bis zum 15. November. Zwei Tage später, am 17. November, wird die Top Ten der Abstimmung einer Jury vorgelegt, die nach der Sitzung den Gewinner bekanntgibt.

Die Jury besteht unter anderem aus Sprachwissenschaftlern, Jugendlichen und Jugendmedienvertretern. Bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres spielen insbesondere Kreativität, Originalität sowie auch der Bezug zum aktuellen politischen und kulturellen Leben eine Rolle. Wir haben eine Auswahl der 30 Vorschläge zusammengestellt. Welche davon wohl in den Favoritenkreis kommen?

Seit 2008 wird das „Jugendwort des Jahres“, eine Initiative der Langenscheidt GmbH & Co. KG, gewählt. Das waren die Jugendwörter der vergangenen Jahre:

2016: fly sein (abgehen)

2015: Smombie (Smartphone + Zombie = Smombie)

2014: Läuft bei dir (alles perfekt (kann ironisch sein))

2013: Babo (Anführer, Chef)

2012: Yolo (You Only Live Once, „Sei’s drum“)

2011: Swag (coole Ausstrahlung)

2010: Niveaulimbo (ständiges Absinken des Niveaus)

2009: hartzen (auf der faulen Haut liegen)

2008: Gammelfleischparty (Ü30 Partys)