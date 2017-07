Der Beruf als Bäcker ist kreativ und anspruchsvoll

Aachen. Stefan Middelberg ist Bäckermeister und bei der Handwerkskammer Aachen als stellvertretender Obermeister gemeldet. Im Interview mit Wir Hier spricht er über die Zukunftschancen seiner Zunft.

Stefan Middelberg, stellvertretender Bäcker-Obermeister

WirHier: Wie hat sich der Beruf des Bäckers und Konditors in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Stefan Middelberg: Der Beruf des Konditors ist ebenso wie der des Bäckers ein Jahrhunderte altes Handwerk. Der frühere „Zuckerbäcker“ hat mit dem heutigen Konditorenberuf nur bedingt noch Gemeinsamkeiten. In heutigen Konditoreien und Cafés wird zumeist ein gastronomisches Ganztagesprogramm angeboten. Dies reicht vom umfangreichen Frühstück, über einen frisch gekochten Mittagstisch und Snacks aus eigener Produktion, bis hin zu den süßen Produkten, welche heute eine große Bandbreite erfahren. Neben Kuchen und Torten, Pralinen und Petit fours, Speiseeis und Gebäck, Quiches und Baumkuchen wird auch immer mehr Eventcatering angefragt. Ob zu Geburtstagen, Kommunionen, Firmenfeiern und den klassischen Hochzeiten – ohne einen Konditor geht es in keinem Fall. Dabei entwickeln die Kunden immer mehr individuelle Ansprüche, denen die Konditoren gerecht werden müssen. Von der Stange geht in diesen Fällen nichts mehr. Dazu müssen Konditoren breit gefächert und kreativ ausgebildet sein. Eine echte Herausforderung.

WirHier: Wie schwer ist es, Nachwuchs zu finden? Woran liegt das?

Stefan Middelberg: An Nachwuchs mangelt es der Branche eingentlich nicht. Viele junge Leute, auch mit gehobeneren Schulabschlüssen, suchen heute einen kreativen Beruf, der an die Handwerklichkeit hohe Ansprüche stellt. Es gilt, viele verschiedene Materialien fachgerecht zu einer gelungenen Geschmackskompositon zu verarbeiten. Diese müssen nicht nur gut aussehen, sondern auch den gehobeneren Ansprüchen der Kundschaft entsprechen. In diesem Spannungsfeld bewegen sich zumeist junge Frauen sehr gerne ( 75). Auch die nicht so ganz frühen Arbeitszeiten in reinen Konditoreien und das ständig wachsene Image des Berufes tun ihr Übriges dazu. In unserem Betrieb kommen auf zwei jährlich angebotene Ausbildungsstellen etwa 20 Bewerber, die auch schon mal ein Jahr Wartezeit in Kauf nehmen.

WirHier: Wie ist die Branche für die Zukunft aufgestellt?

Stefan Middelberg: Solange sich unsere Branche kreativ mit großer Geschmacksvielfalt den Kundenwünschen anpasst, ist eine nachlassende Kundenfrequenz nicht zu erwarten. Die kleine, süße Belohnung im Alltag hat schon viele veränderte Marktlagen überstanden.