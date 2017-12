Aachen - Christian Schulte-Loh über Unterschiede der Humorkultur

Aachen.

Bei der großen Live-Tour von „NightWash“ heizt der Moderator Christian Schulte-Loh am Dienstag das Publikum im Franz mit subversiver Stand-Up-Comedy auf. Der Comedian ist seit Jahren in unzähligen Ländern erfolgreich - vor allem in seiner Wahlheimat London in England. Wie er zu diesem Beruf kam und was er schon alles erlebt hat, erzählt er im Interview.