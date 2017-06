Tihange: NRW verkauft umstrittene Pensionsfondsanteile

Düsseldorf/Lüttich.

Das Land Nordrhein-Westfalen wird die umstrittenen Unternehmensanleihen an den französischen Energiekonzernen EDF und Engie in Höhe von 23,3 Millionen Euro nächste Woche verkaufen. Sie sind umstritten, weil das Land darüber an den beiden pannenanfälligen Kernkraftwerken Tihange und Doel beteiligt ist.