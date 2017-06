Tihange: NRW verkauft Engie-Beteiligung mit Gewinn

Düsseldorf/Lüttich. Beim Verkauf der umstrittenen Unternehmensanleihen des Landes an den französischen Energiekonzernen EDF und Engie - die auch die umstrittenen Atomkraftwerke Tihange und Doel betreiben - hat Nordrhein-Westfalen einen Gewinn verbucht. Das teilte das nordrhein-westfälische Finanzministerium unserer Zeitung heute auf Anfrage mit.

Die jeweiligen Positionen seien durchweg mit Kursgewinnen gegenüber dem Einstandskurs veräußert worden, sagte eine Sprecherin. Die Papiere von Engie seien für einen Marktwert von 5,02 Millionen Euro, die von EDF für 9,89 Millionen Euro verkauft worden.

„Damit ist das Engagement des Landes in die französischen Energiekonzerne und damit an den belgischen Pannen-Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 beendet“, so die Sprecherin. Die durch die Verkäufe freigewordenen Mittel würden Teil der anstehenden Neuanlage, die nach den seit 1. Juni geltenden nachhaltigen Kriterien vorgenommen würden, hieß es.

Unterdessen wurde bekannt, dass die vier größten niederländischen Pensionsfonds ebenfalls beim französischen Energiekonzern Engie und dessen belgischer Tochter Electrabel investiert sind. Laut dem belgischen Rundfunksender RTBF beträgt das Engagement fast 250 Millionen Euro.

Die Fonds würden die Investitionen mit dem grünen Engagement des französischen Konzerns rechtfertigen, heißt es. Es gebe jedoch auch Stimmen, die die Investitionen für „unerwünscht“ halten, da eine Mehrheit des niederländischen Parlaments auch die Schließung der belgischen Pannen-Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 favorisiere.

