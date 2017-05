Steuergelder aus NRW für Tihange und Doel

Region. Die Kritik an den unsicheren Atomreaktoren Doel und Tihange in Belgien, aber auch an den französischen Meilern Fessenheim und Cattenom, ist hierzulande in der Bevölkerung und auf Verwaltungsebene groß. Ein Sprecher des NRW-Finanzministerium bestätigte nun gegenüber unserer Zeitung Informationen, wonach das Land NRW an den französischen Betreiberkonzernen EDF und Engie der Atomreaktoren selbst mit 23,3 Millionen Euro beteiligt ist.

Der WDR hatte berichtet, dass aus Unterlagen des Düsseldorfer Finanzministeriums ersichtlich sein soll, dass der Pensionsfonds des Bundeslandes das Geld in die Energiekonzerne investierte. EDF betreibt alle Atomkraftwerke in Frankreich. Zu Engie gehört die Firma Electrabel, die Doel und Tihange betreibt.



Kürzlich noch hatte NRW-Umweltminister Johannes Remmel die Meiler in Belgien als „Bröckelreaktoren“ bezeichnet und sich beklagt, dass die Bundesregierung die Lieferung von Brennelementen aus Deutschland nach Belgien erlaube.



Wie das Finanzministerium gegenüber unserer Zeitung erklärte, machen besagte 23,3 Millionen Euro allerdings nur 0,14 Prozent des insgesamt 10,4 Milliarden Euro schweren Pensionsfonds aus. Der WDR hatte berichtet, dass die Investitionen lange vor Verabschiedung der neuen Anlagerichtlinien gemacht worden. Über das weitere Verfahren - ob und wann die Anteile an den Konzernen abgestoßen werden - müsse im Finanzministerium noch entschieden werden.



Städteregionsrat Helmut Etschenberg äußerte sich gegenüber dem WDR empört. „Das ist für mich einfach unfassbar, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise das Ganze auch noch mit unterstützen. Man kann eigentlich nur glaubwürdig sein, indem man jetzt wieder aus diesen Fonds aussteigt. Zumal der NRW-Pensionsfonds ab dem 1. Juni sowieso neue Spielregeln hat, und demzufolge diese Konsequenz einfach erwartet werden muss“, sagte der CDU-Politiker.





