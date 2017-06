Menschenkette gelingt mit einigen Lücken

Aachen/Tihange. 50.000 Menschen haben am Sonntag gegen den Betrieb der umstrittenen belgischen Atommeiler Tihange 2 und Doel 3 demonstriert. Das gab Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, das die Menschenkette von nach Tihange organisiert hatte, bekannt.

Zwischen 14 und 15 Uhr hatten sich Zehntausende Menschen aus der Region und Atomkraft-Gegner aus ganz Deutschland auf einer 90 Kilometer langen Strecke, die auch über Maastricht und Lüttich führte, versammelt. Es blieben allerdings einige Lücken.

Die Organisatoren und die Politik sind dennoch zufrieden. „Das gab es so noch nie: Eine Menschenkette durch drei Länder und drei Sprachräume gemeinsam gegen überalterte Reaktoren“, sagte Schellenberg. Die Menschenkette werde natürlich nicht zur Schließung der AKW führen, aber es sei ein Signal. Und der Wunsch bleibe: „Der verantwortungslose Betrieb der beiden Rissreaktoren muss sofort beendet werden!“

Das unterstreicht auch der designierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Dass so viele Menschen aus drei Ländern sich an der Menschenkette beteiligen, ist ein großes und verbindendes Zeichen“, sagte er unserer Zeitung. Es zeige, dass die Gefahr, die von den Atomkraftwerken in Tihange und Doel ausgehe, nicht einzelne Staaten, sondern viele Menschen in einer zusammengewachsenen Region betreffe. „Es muss nun Aufgabe der Politik sein, in Kooperation mit den europäischen Partnern Lösungen zu finden, um die beiden Reaktoren so schnell wie möglich abzuschalten. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen“, versprach der Aachener, der aus Termingründen selbst nicht an der Menschenkette teilnehmen konnte.

Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp (CDU) stand am Markt vor dem Aachener Rathaus und freute sich, dass so viele Menschen „aus unserem Dreiländereck auf solch imposante Weise zeigen, wie sehr sie sich gegen den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3 aussprechen“. Das könne nicht übersehen werden. „Wir gehen nicht mit so vielen Menschen auf die Straße, weil wir ein lustiges Happening feiern wollen, sondern weil wir in tiefer Sorge um unsere Heimat sind. Diese Aktion ist eine Ermutigung weiterzumachen, der Protest wird Wirkung zeigen“, ist sich Phillip sicher.

Der Aachener Städteregionsrat Helmut Etschenberg (CDU) stand unter anderem mit der CDU-Europaabgeordneten Sabine Verheyen in Vaals. Etschenberg lobte besonders, dass es keine deutsche Aktion gewesen sei, sondern eine der Menschen in der Euregio. Er wünschte sich vor allem, dass das Thema Tihange in Berlin richtig ankomme. „Bei der Bundesumweltministerin habe ich meine Zweifel.“