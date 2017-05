Electrabel setzt auf Transparenz

Aachen/Brüssel.

Der Betreiber der umstrittenen belgischen Atommeiler Tihange 2 und Doel 3 hat nun auch eine Internetpräsenz in deutscher Sprache. Das gab Engie-Electrabel am Rande eines Besuchs der Industrie- und Handelskammer Aachen in der Unternehmenszentrale in Brüssel bekannt.