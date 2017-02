Abstimmung: Wer geht im Karneval am besten auf Sendung?

Wertvolle Preise: Musicalreise nach Hamburg

Die Aachener Bank finanziert ein Wochenende in Hamburg für zwei Personen mit Besuch des Musicals „König der Löwen“. Das Volkswagen-Zentrum Aachen, Jacobs Automobile stellt für die Fahrt dorthin ein Fahrzeug zur Verfügung.

Der Pullman Aachen Quellenhof lädt zwei Personen zu einer Übernachtung im Superior-Doppelzimmer mit Frühstück an einem Wochenende ein. Neben einem Willkommensgetränk erwartet das Gewinnerpaar je eine 60 minütige Behandlung nach Wahl in der „Fit and Spa Lounge“ sowie je ein Drei-Gang-Menü im Restaurant „La Brasserie“.

Einen weiteren Preis stiftet der Pullman Aachen Quellenhof mit einem Aufenthalt in Frankfurt. Ein Gewinnerpaar darf sich auf ein Wochenende (zwei Übernachtungen im Superior-Doppelzimmer inkl. Frühstück) im neu eröffneten Sofitel Frankfurt Opera freuen. Einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 125 Euro schenkt der Zeitungsverlag Aachen.

Schlemmen und Genießen über den Dächern von Aachen: Zu gewinnen ist ein Familienbrunch für sechs Personen im Aachener Restaurant „Kohlibri“.

Unsere Zeitung lädt zu einem närrischen Highlight ein: Für die 22. Auflage unserer Kultveranstaltung „Festival der Oecher Lieder“ in der kommenden Session ist ein Tisch für acht Personen in unmittelbarer Bühnennähe reserviert.

Kino einmal anders: Der Zeitungsverlag Aachen spendiert Gewinnern zwei mal zwei Karten für einen außergewöhnlichen Kinoabend im Capitol Lounge Kino in Herzen der Kaiserstadt Aachen.

NetAachen lädt zwei Personen in den VIP-Bereich beim großen NetAachen-Domspringen am 6. September 2017 auf den Aachener Katschhof ein.