Aachen.

Der Karlspreisträger runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf. Dass alle Politiker Populisten sind, will und kann er so nicht stehen lassen. Mit dieser These bringt am Mittwochvormittag der österreichische Schriftsteller und Essayist Robert Menasse einige Gäste beim Karlspreis-Europa-Forum dazu, mit dem Kopf zu schütteln.