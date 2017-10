Medienkaufmann: Digital und Print (m/w)

Wir sind das führende Medienhaus in der Region und informieren mit unseren Print- und Onlinemedien täglich die Menschen in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg. Zum 1. August 2018 bieten wir Ausbildungsplätze zum Medienkaufmann (m/w) Digital und Print.

Sie wollen "irgendwas mit Medien" machen? Sie wollen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge begreifen und Ihre Kreativität einbringen?

Für die Ausbildung Medienkaufmann (m/w) Digital und Print suchen wir zum 01.08.2018 Auszubildende. Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung ist ein gutes bis sehr gutes Abitur, mindestens jedoch ein sehr guter Abschluss der zweijährigen höheren Handelsschule.

Fundierte Kenntnisse in den Fächern Deutsch und Mathematik werden vorausgesetzt, außerschulisches Engagement sowie erkennbares Interesse für Medien sind wünschenswert. In jedem Fall sollten Sie selbstständig, flexibel und sehr service- und kundenorientiert sein. Die Ausbildungszeit beträgt in der Regel drei Jahre. Diese können Sie aufgrund von hervorragenden Leistungen um ein halbes Jahr verkürzen.

Während Ihrer betrieblichen Ausbildung durchlaufen Sie alle kaufmännischen Abteilungen und lernen so die Arbeit der einzelnen Unternehmensbereiche und deren Zusammenwirken kennen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eigene berufsbezogene Interessen zu vertiefen. Zudem werden Sie in Ihrer Ausbildungszeit auch selbstständig an Aufgaben und Projekte arbeiten dürfen. Unser Ziel ist es, Sie umfassend auf die spannenden Aufgaben und Tätigkeiten im Medienhaus Aachen vorzubereiten, Ihre Talente individuell zu fördern und Sie aktiv an der Ausbildungsgestaltung teilhaben zu lassen.

Neben der praktischen Ausbildung im Verlag besuchen Sie die Bezirksfachklasse des Joseph-DuMont-Berufskollegs in Köln und werden in regelmäßigen Treffen mit den Ausbildungsverantwortlichen des Verlages fortgebildet.

Ausbildungsschwerpunkte:

Arbeitsorganisation, Planung und Kalkulation

Informations- und Kommunikationssysteme, Datensicherheit- und handling

Kommunikation und Kooperation

Rechte und Lizenzen

Gestaltung von Digital- und Printmedien

Koordination von Produktionsprozessen

Marktanalyse und Zielgruppenbestimmung

Auswahl und Vergabe von Dienstleistungen

Verkauf/Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen

Werbung für Produkte und Dienstleistungen

Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

Wenn wir Ihr Interesse an dieser spannenden Ausbildung geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Zeugniskopien bis zum 30.11.2017.

Zeitungsverlag Aachen GmbH

Personal & Organisation

Marlene Ohlenforst

Postfach 500110

52085 Aachen

E-Mail: bewerbung@zeitungsverlag-aachen.de