Blitzen in der Städteregion Aachen

Städteregion Aachen. Hier wird in den kommenden Tagen kontrolliert.

Die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Aachen und der Städteregion Aachen:

Die Liste wird ständig aktualisiert. Zum Ausdrucken einfach auf das Druckersymbol rechts klicken.

Montag, 18.09.2017

- Aachen, Krefelder Straße

- Würselen, Neusener Straße

- Eschweiler, Aachener Str., Albertstr., Aldenhovener Str., Am Fresenberg, Auerbachstr., August-Thyssen-Str., Eifelstr., Feldenendstr., Friedrichstr., Indestr., Josef-Artz-Str., Jülicher Str., Königsberger Str., Lotzfeldchen, Martin-Luther-Str., Quellstr., Stich, Wardener Str., Zum Hagelkreuz

- Stolberg, An der Krone, Birkengangstr., Breiniger Berg, Buschmühle, Corneliastr., Daensstr., Diepenlinchener Str., Duffenter Str., Eifelstr., Eschweilerstr., Finkensiefstr., Hastenrather Str., Höhenstr., Jägerhausstr., Markusplatz, Mausbacher Str., Römerstr., Steinfurt, Würselener Str.



Dienstag, 19.09.2017

- Aachen, Adalbertsteinweg

- Aachen, Lütticher Straße

- Herzogenrath, Alte Bahn, An der Herrenstr., Bankerfeldstr., Berensberger Str., Bierstr., Comeniusstr., Einsteinstr., Eygelshovener Str., Floeßerstr., Forensberger Str., Geilenkirchener Str., Herderstr., Jüderstr., K 1, Kirchrather Str., Klosterstr., Sebastianusstr., Wendelinusstr., Weststr.

- Würselen, Am Kaiser, B 57, Broicher Str., Dorfstr., Friedrichstr., Haaler Str., Hauptstr., Klosterstr., L 223, L 23 Teuterhof, Lindener Str., Mauerfeldchen, Mühlenweg, Nassauer Str., Oppener Str., Schweilbacher Str., Willy-Brandt-Ring

Mittwoch, 20.09.2017

- Eschweiler, Aachener Str., Albertstr., Aldenhovener Str., Am Burgfeld, Auerbachstr., August-Thyssen-Str., Bourscheidtstr., Eifelstr., Feldenendstr., Indestr., Josef-Artz-Str., Jülicher Str., Lotzfeldchen, Quellstr., Stich, Wardener Str., Zum Hagelkreuz

- Stolberg, An der Krone, Birkengangstr., Breiniger Berg, Burgholzer Graben, Derichsberger Str., Duffenter Str., Eifelstr., Eschweilerstr., Finkensiefstr., Hastenrather Str., Höhenstr., Jägerhausstr., Obere Donnerbergstr., Oststr., Schevenhütter Str., Schneidmühle, Steinfurt, Würselener Str., Zweifaller Str.



Donnerstag, 21.09.2017

- Aachener Str., Alte Aachener Str., Alter Römerweg, Burgstr., Carl-von-Ossietzky-Str., Goethestr., Hans-Böckler-Str., Hoengener Str., Im Brühl, Jülicher Str., K 10, Marienstr., Marktstr., Prämienstr., Ringstr., Robert-Koch-Str., Saarstr., Straßburger Str., Theodor-Seipp-Str.

- Baesweiler, Aachener Str., Adenauerring, Bahnhofstr., Eschweilerstr., Geilenkirchener Str., Goethestr., Grengracht, Grünstr., Hauptstr., Herzogenrather Weg, Josefstr., Jülicher Str., Kapellenstr., Kloshaus, Mariastr., Schmiedstr., Wolfsgasse, Zur Via Belgica



Freitag, 22.09.2017

- Herzogenrath, Bankerfeldstr., Berensberger Str., Bierstr., Einsteinstr., Eygelshovener Str., Floeßerstr., Forensberger Str., Geilenkirchener Str., Hofstadter Str., Jüderstr., K 1, Kämpchenstr., Kircheichstr., Kirchrather Str., Klosterstr., Markt, Mühlenbachstr., Mühlenstr., Weststr.

- Würselen, Am Kaiser, B 57, Broicher Str., Dobacher Str., Friedrichstr., Haaler Str., Heidestr., Krottstr., L 223, L 23 Teuterhof, Lessingstr., Lindener Str., Mauerfeldchen, Nordstr., Schweilbacher Str., Teutstr., Weststr., Willy-Brandt-Ring



Samstag, 23.09.2017- Eschweiler, Aachener Str., August-Thyssen-Str., Langerweher Str., Röher Str.,- Herzogenrath, Bankerfeldstr., Roermonder Str., Weststr.- Stolberg, Breiniger Berg, Duffenter Str., Gressenicher Str., Hastenrather Str., Höhenstr.- Würselen, B 57, Friedrichstr., Haaler Str.Außerdem müssen in allen Kommunen der StädteRegion Aachen mit mobilen Kontrollen der Polizei und Geschwindigkeitskontrollen durch die Radarwagen der StädteRegion Aachen gerechnet werden.