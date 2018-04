„Viva Roma!“– Lüttich würdigt die Kunst der ewigen Stadt

La Boverie heißt das neue Museum der Schönen Künste in Lüttich. Es wurde Mitte 2016 eröffnet und präsentiert nun mit der Ausstellung „Viva Roma!“ die zweite Zusammenarbeit mit dem Louvre Museum in Paris, vom 24. April bis 26. August 2018.

Infos im Netz https://de.laboverie.com/

Die ewige Stadt

Rom ist eine zeitlose Stadt. Jahrhunderte lang war es üblich, dorthin zu reisen, um sich intellektuell und moralisch zu bilden. Die italienische Hauptstadt war Schmelztiegel der europäischen Kunst vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Und das war wegweisend für alle Künstler, die dort eine Zeitlang gelebt haben. Künstler aus dem Ausland kamen nach Rom, um sich zu inspirieren, von der Antike und von italienischen Kunstschaffenden, und sie kopierten deren Werke. Dort entstand auch ihr Freundeskreis, ihr Netzwerk. Sie besuchten sich gegenseitig, lebten in den gleichen Herbergen, teilten oft dieselben Lehren und zeichneten die gleichen Orte und Modelle.

Die Ausstellung "Viva Roma!"

Im Vordergrund steht die Darstellung der Gründe für das Reisen nach Rom sowie die Beschreibung von Aufenthalten europäischer Künstler und von Romliebhabern, insbesondere vermögender Reisender englischer Herkunft, auf der sogenannten Grand Tour. Grand Tour war die Bezeichnung für eine seit der Renaissance obligatorische Reise der Söhne des europäischen Adels, später auch des gehobenen Bürgertums, durch Mitteleuropa, Italien, Spanien und auch ins Heilige Land. Die Ausstellung legt besonderes Interesse auf das tägliche Leben der Bürger von Rom, das detailliert dargestellt in der Malerei des 17.-20. Jahrhunderts hervorgehoben wurde. Das Museum La Boverie und sein Partner, der Pariser Louvre, präsentieren150 Werke aus rund 50 internationalen Häusern. Insbesondere die Museen in San Francisco, Cleveland, Budapest, Kopenhagen, das Yale Center for British Art, das Getty-Museum in Los Angeles, das Capodimonte in Neapel, zahlreiche französische Museen der Bildenden Kunst und selbstverständlich der Louvre haben ihre Hilfe angeboten und wichtigen Leihgaben zugestimmt.

Zusatzaustellung im Grand Curtius

Besucher der Ausstellung Viva Roma haben Gelegenheit, im Grand Curtius Museum in der Lütticher Altstadt ab Mitte Juni 2018 eine weitere Ausstellung zu besuchen (im Preis des La Boverie Tickets ingebriffen): „Jocondomania“. Sie enthüllt eine erstaunliche Sammlung von Objekten zum Bildnis der Mona Lisa, die dem Louvre vor Kurzem von Jean Margat geschenkt wurde.