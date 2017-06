Venen- und Arterienmedizin aus einer Hand

Aachen. Im Zentrum für Venen und periphere Arterien am Karlsgraben 23 in Aachen arbeiten Dermatologen und Gefäßchirurgen Hand in Hand für die Gesundheit ihrer Patienten. Im Fokus: gesunde und schöne Beine.

Informationsvortrag zum Thema " Gesunde Venen, gesunde Arterien" 24.06.2017, 11 Uhr

Karlsgraben 23 in Aachen

Telefonische Anmeldung unter 0241-222-12

Moderne Gefäßmedizin ist interdisziplinär. Darum vereint das Ärzteteam am Karlsgraben jetzt die Fachdisziplinen, die für eine erfolgreiche Behandlung von Patienten mit Venen- und Arterienleiden von Bedeutung sind: „Wir bieten die komplette Diagnostik zu allen venösen und arteriellen Erkrankungen und führen auch ambulante Operationen in unseren hochmodernen Räumlichkeiten durch“, bringt es die ärztliche Leiterin, Dr. med. Karin Vogt, auf den Punkt. Sie selbst ist Hautärztin und seit vielen Jahren auf die Diagnostik und operative Therapie von Krampfadern und Hautveränderungen spezialisiert. Gemeinsam mit dem renommierten Gefäßchirurgen Dr. med. Rudolf Müller, der ebenfalls weitreichende Erfahrung in der Gefäßchirurgie von Venen und Arterien auch mit den modernen Techniken der interventionellen Gefäßmedizin mit Katheter, Stent und Ballon etc. mitbringt, leitet sie das Zentrum im Aachener Jakobsviertel.



„Gerade weil wir so gut und eng kooperieren, können wir für Gefäßpatienten, die beispielsweise mit Krampfadern zu uns kommen, die bestmögliche Diagnostik und Therapie anbieten. Darüber hinaus umfasst unser Leistungsspektrum aber auch die komplette Diagnostik und Therapie der arteriellen Gefäßchirurgie, mit einem besonderen Augenmerk auf die Becken- und Beingefäße. Denn müde und schwere Beine können nicht nur venöse Ursachen haben, sondern eben auch arteriellen Ursprungs sein“, weiß der gebürtige Aachener Dr. med. Rudolf Müller.



Die Krankheitsbilder, die im Zentrum für Venen und periphere Arterien in Aachen behandelt werden, reichen von Besenreisern über Krampfadern und offene Beine bis hin zu arteriellen Durchblutungsstörungen und Hautkrankheiten, insbesondere Tumoren. Zudem suchen auch Patienten mit offenen Beinen Hilfe bei den Spezialisten. „Wir können ein in der Region einzigartiges Leistungsspektrum abdecken“, so die Ärzte. Unabhängig vom Krankheitsbild verbindet das Ärzteteam ein und dieselbe Philosophie: eine patienten- und stadiengerechte Behandlung, getreu dem Motto: So schonend und minimalinvasiv wie möglich. „Zudem legen wir großen Wert auf Termintreue und kurze Wartezeiten.“ Darüber hinaus spielt auch der Wohlfühlfaktor eine Rolle: helle moderne Räume, kombiniert mit viel weiß und warmen Holztönen in der Einrichtung sowie aktuellste Technik prägen das Zentrum am Karlsgraben. „Es ist uns wichtig, dass sich die Patienten bei uns wohlfühlen. Dafür sorgt auch unser sympathisches Praxisteam“, so Dr. Karin Vogt. Bei größeren Operationen mit stationärer Behandlungsnotwendigkeit kooperiert das Zentrum eng mit dem Zentrum für Venen und periphere Arterien der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath.





Einladung zum Screening-Tag

Am 24.06.2017, dem Aktionstag Gefäßgesundheit“, laden wir zu einem Informationsvortrag zum Thema " Gesunde Venen, gesunde Arterien" in unsere Praxis ein. Der Vortrag findet um 11.00 Uhr in unserem Vortragsraum am Karlsgraben 23 statt.

Zudem besteht die Möglichkeit, von 8.00 bis 14.00 Uhr Screeninguntersuchungen der Venen und Arterien durch geschultes Fachpersonal durchführen zu lassen. Hierzu bitten wir um vorherige Anmeldung zum Screening unter: Tel. 0241-222-12