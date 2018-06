„Logis“ – Mehr als nur Übernachten

Die Hotelkette „Logis“ steht für qualitätsvollen Aufenthalt mit ausgesuchtem Service und Standort: Wer Lust auf Neues hat, Freude am Authentischen und einzigartige Atmosphäre erleben möchte, der ist bei den Hoteliers und Küchenchefs von Logis de Belgique genau richtig.

Infos im Internt: www.logishotels.com

Denn ihnen liegt das Wohlergehen der Gäste am Herzen. Man pflegt die Kultur des Gästeempfangs und der persönlichen, stets aufmerksamen Ansprache in jedem Moment des Aufenthalts an privilegierten Orten. Gemäß der Philosophie ihrer Mitgliedshäuser lässt sich hier das Reisen als Lebenskunst (wieder)entdecken. Die Urlauber, vor allem auch mit Kindern, werden von passionierten Gastgebern empfangen und umsorgt. Ihr Service ist kreativ und aufmerksam. Erholung, Entspannung und Ruhe stehen unter den Prämissen des „Logis“-Verbundes im Vordergrund. Die Küchenchefs lieben ihr Land und ihre Region. Und sie bieten täglich frische regionale Produkte an – je nach Saison.

Thematische Aufenthalte

Bei „Logis“erwarten die Gastgeber den Gast immer mit der gleichen Leidenschaft. Ihr Motto: im Herzen heimischer Regionen angenehme Augenblicke zu bereiten und schöne Erfahrungen zu bieten. Dazu gehören auch thematische Aufenthalte: „Feinschmeckertage“– „Ländlich-regional geprägte Ferien“ - „Außergewöhnliches“-„Wohlbefinden“ - „Verliebt zu zweit“. Das Treueprogramm „O´Logis“bietet zahlreiche exklusive Vorteile. Dank der Punkte, die man mit der Hotel- oder Restaurantrechnung oder aber durch den Aufenthalt oder ein Wochenende sammelt, erhält man so genannte Treueschecks. Ob Geschäftsreise oder Kurzaufenthalt mit der Familie, „Logis“ überrascht mit Gastlichkeit und warmherzigem Empfang.