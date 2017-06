Farbenfroh wie ein Strauß Sommerblumen

Simmerath. Aus allen Richtungen machen sich die Besucher auf den Weg nach Simmerath, wenn am 11. und 12. Juni der Simmerather Frühjahrsmarkt lockt. Dieser Markt mit seiner über 225-jährigen Tradition ist ein Publikumsmagnet geblieben, Stammkunden kommen oft von weither, um sich in dem schier endlosen Warenangebot umzuschauen.

Termine auf einen Blick Samstag

ab 15 Uhr: Fahrgeschäfte und Bewirtungsbetriebe

ab 19 Uhr: „One Way“ live auf der Bühne vor dem Bistro Bierbaum in der Hauptstraße Sonntag

Markt von 10 – 19 Uhr

Geschäfte verkaufsoffen ab 11 Uhr Montag

Kleinviehmarkt von 8 bis 12 Uhr

Markt von 10 – 19 Uhr Mehr Infos über Simmerath und zum Frühjahrsmarkt gibt's hier: www.einkaufen-in-simmerath.de

In den Straßen und auf den Plätzen im Zentrum von Simmerath tummeln sich dann große und kleine Marktbesucher, die an ca. 260 Ständen die Qual der Wahl haben.

Chic für den Sommer

Blusen und Röcke, Tücher, Taschen und Gürtel, Schmuck und Accessoires werden vor den Kunden ausgebreitet. Sonnenbrille und Strandtuch, Sandalen und ein schicker Hut – hier kann man sich das passende Outfit für den kommenden Sommer zusammenstellen.

An Strickwaren gibt es große Auswahl, Socken werden in allen Größen und Farben feil geboten, außerdem Freizeitmode und viele Lederwaren. Wer Trachtenmode sucht, der kann hier fündig werden, auch Dessous und Haarschmuck gibt es in vielerlei Varianten.



Für Haus und Garten

Wer kehren, putzen oder polieren möchte, der findet die perfekten Hilfsmittel; wer im Haus oder im Garten dekorieren will, der kann aus geschmackvollen Artikeln wählen. Küchengeräte, Werkzeug, Töpfe, Besen und Bürsten, Schalen und Vasen aus Bambus – alles da.

Tischwäsche, praktische Kittel und Schürzen sowie Berufskleidung sind ausgestellt, Reinigungsmittel und Insektenschutz.



Sonntag verkaufsoffen

Ergänzend zum Markttreiben haben die Simmerather Fachgeschäfte am Sonntag ihre Türen geöffnet, von 11 Uhr an kann man auch hier einkaufen, findet kompetente Beratung und attraktive Angebote. Auch die Gastronomen laden zu einer entspannten Pause ein und möchten die Gäste mit Spezialitäten verwöhnen.



Für den Gaumen

So ein Marktbesuch macht hungrig und durstig; man muss nicht lange suchen, um Bratwurst und Champignons, Reibekuchen oder Backfisch zu finden – immer dem Duft nach! Getränke und Eis, Schokolade oder Crêpes, Zuckerwatte oder belgische Pralinen zum Nachtisch – bitte schön!



„Scheibenwischer“

Das beliebte Circuskarussell und der Kinderkettenflieger sind auch wieder da. Wer’s wilder mag, steigt auf „Big Wave“, der macht Bewegungen fast wie ein Scheibenwischer, dreht sich mit seinen Insassen in die Höhe, wechselt die Richtung.



Korbwaren für jeden Zweck

Einer der ältesten und treuesten Marktbeschicker ist Frank Pelzer, schon seine Eltern kamen vor über 40 Jahren mit ihren Korbwaren nach Simmerath. Das Sortiment ist riesig, die Körbe werden in Handarbeit hergestellt und sind meist aus Weide.



Live-Musik am Bierbaum

Am Samstag, 11. Juni, spielt auf der Bühne vor Lothar Brewers Bistro „Bierbaum“ wieder die beliebte Band „One Way“. Mit rhythmischen Stücken, aktuellen Titeln aus den Charts und Schlagern von Rock bis Pop ist ab 19 Uhr beste Unterhaltung angesagt.

