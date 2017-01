Detroit

Volkswagens Weg in die Elektromobilität nimmt weiter Gestalt an. Nach dem I.D., der auf der Automesse in Paris im vergangenen Herbst zu sehen war, steht derzeit in Detroit der I.D. BUZZ im Scheinwerferlicht. Klaus Bischof, Chef-Designer bei VW, sieht das Showcar als Brücke zwischen den Ursprüngen der Marke - gemeint ist der legendäre Samba-Bulli T1 - und ihrer elektrischen Zukunft. Mehr...